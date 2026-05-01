Трамп заявил конгрессменам, что боевые действия с Ираном «прекращены». Так он пытается прекратить спор о том, что конгресс должен одобрить войну

Белый дом официально уведомил конгресс США, что боевые действия с Ираном «прекращены», несмотря на то, что военные остаются в регионе, сообщают Associated Press и Politico. Издания утверждают, что ознакомились с письмом.

«С 7 апреля 2026 года между Соединенными Штатами и Ираном действует режим прекращения огня. Боевые действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — цитирует письмо президента США Дональда Трампа к конгрессу Politico.

При этом он отметил, что война в реальности далека от завершения, пишет Associated Press. «Несмотря на успех операций США против иранского режима и продолжающиеся усилия по обеспечению прочного мира, угроза, исходящая от Ирана для Соединенных Штатов и наших вооруженных сил, остается значительной», — говорится в письме.

Издания объясняют, что это письмо призвано предотвратить разрастающееся противостояние на Капитолийском холме, где Трамп рискует потерять поддержку республиканцев из-за продолжающегося конфликта с Ираном.

Согласно Резолюции о военных полномочиях (War Powers Resolution) от 1973 года, президент должен советоваться с конгрессом перед тем, как отправить войска за рубеж и начать войну. Использование вооруженных сил без одобрения конгресса ограничивается сроком 60 дней. Этот документ равносилен федеральному закону.

В случае войны США с Ираном 60-дневный срок истекает 1 мая. В соответствии с Резолюцией, отмечает Reuters, Трамп после этого срока должен либо закончить войну, либо запросить у конгресса еще 30 дней отсрочки для вывода войск, либо получить разрешение на продолжение боевых действий. Однако некоторые республиканцы дали понять, что не поддержат продолжение войны.

Как отмечает Associated Press, письмо Трампа к конгрессменам с заявлением о «прекращении» боевых действий фактически позволяет ему обойти эту процедуру. «[Письмо Трампа —] это попытка погасить спор о необходимости одобрения войны со стороны конгресса», — пишет Politico.

Война США и Израиля с Ираном привела, среди прочего, к резкому росту цен на нефть. При этом мирные переговоры зашли в тупик, поскольку стороны не могут договориться по ключевым вопросам: ядерной программе Ирана и свободному судоходству в Ормузском проливе. В мирное время через пролив проходят 20% мировых поставок нефти.

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев

«Шоу и дипломатия — это противоположные вещи» США продлевают перемирие, а Иран отказывается вести переговоры — как это вообще возможно? И у кого сильнее позиция? Отвечает бывший дипломат Борис Бондарев