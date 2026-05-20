Российские войска нанесли удар по Днепру. Погибли два человека

В Днепре в результате российского удара в ночь на 20 мая погибли два человека, шестеро пострадали, сообщил глава областной военной администрации Александр Ганжа. Состояние троих пострадавших врачи оценивают как тяжелое. Поврежден продуктовый склад и частные дома, добавил он.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что в результате российского удара на территории города повреждены несколько жилых домов, городской парк, объект инфраструктуры и продуктовый склад. Полностью разрушено одноэтажное здание, сгорели несколько автомобилей. Люди, по имеющимся данным, не пострадали.

Командование Воздушных сил ВСУ сообщило, что российские войска за ночь запустили по территории Украины ракету «Искандер-М» и 154 беспилотника разных типов, включая дроны-имитаторы. 131 дрон, по данным украинских военных, удалось сбить.

Хроника войны

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной

Хроника войны

Война 1546-й день. Пентагон считает нападение России на одну из стран НАТО маловероятным — так как Москва тратит все ресурсы на войну с Украиной