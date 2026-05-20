NYT: США и Израиль собирались привести к власти в Иране экс-президента Махмуда Ахмадинеджада, но все пошло не по плану

США и Израиль планировали привести к власти в Иране бывшего президента Махмуда Ахмадинеджада, пишет The New York Times со ссылкой на американские правительственные источники.

Частью этого плана, по словам собеседников издания, был удар по охране дома в Тегеране, где Ахмадинеджад содержался под домашним арестом. Этот удар в первый день войны нанесли ВВС Израиля. Как свидетельствуют спутниковые снимки, в результате было разрушено здание, где находились военнослужащие Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

Однако и сам Ахмадинеджад получил ранения, после чего, как пишет The New York Times, «разочаровался в плане смены режима». После удара Ахмадинеджад не появлялся на публике, где он находится сейчас — неизвестно.

NYT отмечает, что выбор кандидатуры Ахмадинеджада в качестве нового лидера Ирана выглядит неочевидным. На посту президента (в 2005-2013 годах) он был решительным сторонником ядерной программы и яростным критиком США, он также призывал «стереть Израиль с карты мира». Позднее Ахмадинеджад критиковал режим аятолл и обвинял правительство Ирана в коррупции. Его трижды — в 2017, 2021 и 2024 годах — не допускали к президентским выборам, а его соратники оказались в тюрьме.

При этом о явных связях Ахмадинеджада с Западом информации нет. Что могло бы убедить его участвовать в плане США и Израиля по смене власти в Иране — неизвестно, подчеркивает NYT.

The New York Times пишет, что Дональд Трамп, вероятно, был вдохновлен тем, что после того, как американский спецназ захватил и вывез из страны президента Венесуэлы Николаса Мадуро, его преемница Делси Родригес выразила готовность сотрудничать с США.

В первый день войны США и Израиля с Ираном ударами с воздуха были убиты представители высшего руководства Ирана, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. Новым верховным лидером был избран сын Али Хаменеи — Моджтаба. Сообщалось, что он получил тяжелые ранения во время удара. В середине апреля источники Reuters сообщали, что Моджтаба Хаменеи все еще восстанавливается после полученных ранений, но участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США.

