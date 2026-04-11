Reuters: Моджтаба Хаменеи еще не восстановился после ранения, но «сохраняет ясность ума»

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи все еще продолжает восстанавливаться после тяжелых травм лица и ног, полученных им в результате авиаудара 28 февраля. Об этом Reuters сообщили три анонимных источника из ближайшего окружения нового главы исламской республики.

Как утверждают собеседники агентства, в результате удара по резиденции верховного лидера в центре Тегерана в первый день войны США и Израиля против Ирана лицо 56-летнего Моджтабы Хаменеи было обезображено, он также получил серьезные травмы обеих ног. При этом, говорят источники, Хаменеи сохраняет ясность ума — он принимает участие в совещаниях с высокопоставленными иранскими чиновниками посредством аудиоконференций и участвует в принятии решений по важным вопросам, в том числе переговорам с США.

Reuters отмечает, что эти сведения от источников из ближайшего окружения Хаменеи содержат наиболее подробное описание состояния лидера Ирана за последние несколько недель, хотя агентство не смогло их независимо подтвердить.

Моджтаба Хаменеи был ранен в первый день атак США и Израиля на Иран, 28 февраля, а его отец Али Хаменеи, предыдущий верховный лидер страны, погиб. 7 марта о ранении младшего Хаменеи сообщил израильский 12 канал со ссылкой на источники. Позже The New York Times написала, что Моджтаба Хаменеи получил ранения ног. Спустя еще несколько дней в МИД Ирана подтвердили, что Моджтаба Хаменеи был ранен, но «чувствует себя хорошо».

Британская The Times 7 апреля со ссылкой на данные американской и израильской разведок писала, что Моджтаба Хаменеи проходит лечение в иранском городе Кум и находится в тяжелом состоянии без сознания. На следующий день, когда США и Иран достигли соглашения о двухнедельном перемирии, Axios сообщал, что Моджтаба Хаменеи «активно участвовал» в переговорах. При этом он якобы соблюдал строжайшие меры секретности, передавая через курьеров записки со своими решениями. С момента избрания новым верховным лидером Моджтаба Хаменеи ни разу не появлялся на публике.

Окружение Трампа до последнего не знало, будет ли перемирие с Ираном. Ключевую роль в переговорах сыграл Моджтаба Хаменеи Axios рассказывает, как Вашингтон и Тегеран договаривались о прекращении огня

