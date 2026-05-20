Израильский министр выложил видео, на котором унижают задержанных пропалестинских активистов. Его осудили не только лидеры европейских стран, но и Нетаниягу

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир опубликовал в соцсетях видео с активистами флотилии , задержанными при попытке прорвать морскую блокаду и доставить гуманитарную помощь в Газу.

На кадрах активистов ведут с заломленными за спину руками, а затем ставят их на колени лбом в пол на бетонной площадке в окружении охраны и заставляют слушать гимн Израиля. Также на видео слышно, как Бен-Гвир призывает охранников «не обращать внимания на крики» задержанных. В подписи к видео в посте Бен-Гвира говорится: «Вот так мы встречаем сторонников терроризма».

Эту публикацию осудили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу, глава МИД страны Гидеон Саар, а также министры иностранных дел и главы правительств нескольких европейских стран.

Нетаниягу заявил, что Израиль «имеет полное право» предотвращать заход «провокационных флотилий» в свои территориальные воды, но то, как Бен-Гвир обращался с активистами, «не соответствует ценностям и нормам Израиля». Глава МИД Гидеон Саар добавил, что Бен-Гвир «сознательно нанес ущерб государству этим позорным шоу».

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер написала, что она «потрясена» этим видео. «Это нарушает самые базовые стандарты уважения и достоинства в обращении с людьми», — заявила она. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро назвал действия Бен-Гвира «недопустимыми».

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони потребовала извинений за такое обращение с активистами. «Недопустимо, чтобы эти активисты, среди которых много граждан Италии, подвергались обращению, унижающему человеческое достоинство», — написала она, добавив, что итальянский МИД вызовет израильского посла. Вызвать послов Израиля также намереваются в Канаде и Нидерландах.

Израильские военные задержали яхту из «Флотилии свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа На борту была Грета Тунберг — и депутат Европарламента, считающая, что ХАМАС «борется за правое дело»

