В 2025 году «Консорциум медтехники» сотрудничал со структурами дочери Путина. А теперь в офис фирмы пришли люди с кувалдами

Люди в масках, с оружием, кувалдами и в камуфляжной форме, которые днем 19 мая ворвались в здание редакции «Московского комсомольца», пришли в офис АНО «Консорциум медтехники», сообщила финансовый директор «МК» Екатерина Черешникова.

По ее словам, вооруженные люди не представились, отказались предъявить документы и объяснить цель своего визита. Журналистам «МК» они посоветовали обратиться «то ли в ГУ МВД Москвы, то в СК России, то, в общем, в ФСБ». Но в ведомствах не подтвердили, что их сотрудники проводят следственные действия в здании редакции.

Как рассказали в «МК», люди в масках поднялись на третий этаж здания, где арендует офис АНО «Консорциум медтехники».

Речь идет об объединении, которое создали в 2020 году по инициативе Минпромторга России, обратило внимание издание «Агентство». Создание консорциума в ведомстве объясняли необходимостью локализовать производство медоборудования из-за пандемии коронавируса.

В состав АНО входят более 240 организаций, в том числе оборонно-промышленные предприятия. Среди учредителей консорциума — холдинг «Швабе», который занимается оптикой и входит в «Ростех».

Издание T-Invariant отмечает, что «Консорциум медтехники» сотрудничал с компанией «Инновационный инжиниринговый центр», учрежденной фондом «Иннопрактика» Катерины Тихоновой — младшей дочери Владимира Путина.

Так, АНО, «Инновационный инжиниринговый центр» и Сеченовский университет учредили медико-технический промышленный кластер «для достижения технологического лидерства» в российском медпроме. Соглашение об этом кластере подписали в 2025 году на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

АНО ранее возглавлял российский биолог, профессор РАН Виктор Назаров. В прошлом Назаров — выпускник Военной академии радиационной, химической и биологической защиты и МГУ, который служил в системе Минобороны РФ. Сегодня консорциумом руководит Кирилл Литвицкий, который прежде работал в Росмолодежи.