Вооруженные люди в масках пришли в здание редакции «Московского комсомольца»

В Москве люди в масках, с оружием и в камуфляжной форме ворвались днем 19 мая в здание, где находится редакция газеты «Московской комсомолец». Об этом сообщается в телеграм-канале издания.

Редакция газеты находится в здании на улице 1905 года.

«Несколько человек вели себя грубо, отказались предъявить документы, угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию. Цель визита неизвестных пока неясна», — говорится в сообщении.

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев рассказал «Ведомостям», что ворвавшиеся в здание люди были с кувалдами. Они прошли на третий этаж, где находится некая фирма.

«Странная ситуация, непонятная пока», — сказал Гусев.