Исследование: из-за миграционной политики Трампа 145 тысяч детей разлучили с родителями

Более 145 тысяч несовершеннолетних граждан США были разлучены как минимум с одним из своих родителей в результате антимигрантской политики Дональда Трампа, говорится в исследовании Брукингского института (Вашингтон).

С января 2025-го по апрель 2026 года агенты иммиграционной и таможенной полиции (ICE) задержали в США порядка 400 тысяч человек. По расчетам института, это затронуло 205 тысяч детей, в том числе 146 635 граждан США, у которых один или оба родителя были задержаны. В исследовании утверждается, что у 22 тысяч детей были задержаны оба родителя.

Примерно 36% пострадавших детей были младше шести лет. Больше половины (54%) детей, чьи родители были задержаны, имеют мексиканское происхождение, еще у 25% родители были из Гватемалы и Гондураса.

Авторы исследования подчеркивают, что сотрудники ICE обязаны спрашивать у задержанных, есть ли у них дети. Однако, по данным института, во многих случаях иммигрантов об этом не спрашивают, либо они сами не говорят о детях, опасаясь негативных последствий для них.

Министерство внутренней безопасности США (DHS) официально сообщало, что в 2025 году были задержаны 18,2 тысячи иммигрантов, у которых есть дети с гражданством США. Однако по мнению исследователей, эта цифра «наверняка существенно занижена».

О том, что происходит с детьми, чьих родителей задержали, известно мало, отмечается в исследовании. Дети, у которых нет разрешения на пребывание в стране, могут быть депортированы, но, как отмечается в материале, большинство из них являются гражданами США. В некоторых случаях ребенок может отправиться в страну происхождения вместе с депортированными родителями, но точных данных о количестве таких случаев нет. На основе бесед с общественными организациями и агентствами по защите детей институт пришел к выводу, что большинство детей задержанных живут с родственниками или друзьями семьи.

«ICE не разлучает семьи. Родителей спрашивают, хотят ли они быть депортированы вместе со своими детьми, или ICE передаст детей на попечение безопасному лицу, которого укажет родитель. Это соответствует политике иммиграционного контроля, проводимой предыдущими администрациями», — заявил представитель DHS в комментарии The Guardian.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании обещал радикально ужесточить иммиграционную политику — в том числе депортировать тех, кто уже находится в стране без такого статуса. После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года ICE фактически получила право на массовые депортации. Для этого даже была определена специальная квота — задерживать для последующей депортации не меньше трех тысяч человек в день.

Во время рейдов, проводимых сотрудники иммиграционной и таможенной полиции, погибли несколько человек. Среди убитых — два жителя Миннеаполиса и граждане США Рене Гуд и Алекс Претти. Их гибель вызвала массовые протесты и резкую критику в адрес министерства внутренней безопасности и администрации Трампа.

