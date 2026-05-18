В Петербурге суд на два месяца закрыл бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28» на улице Некрасова

Дзержинский районный суд распорядился на 60 дней закрыть бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28», расположенные на популярной среди туристов и жителей города улице Некрасова.

Поводом для приостановки работы заведений стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания (статья 6.6 КоАП), пишет «Бумага». Максимальный срок, на который могут закрыть заведения по этой статье КоАП — 90 суток. Бары в ожидании решения суда приостановили работу 14 мая.

Протоколы об административном нарушении были составлены по итогам внеплановой проверки Роспотребнадзора. Ее начали после жалобы местного жителя Александра Крючкова, который конфликтовал с заведениями из-за шума.

Крючков заявил «Бумаге», что жители не будут ждать, пока истечет срок приостановки работы баров, назначенный судом. «Мы параллельно пишем в разные инстанции», — рассказал он.

Он также подчеркнул, что недовольны не только люди, живущие на Некрасова, но и жители других «барных улиц» в Петербурге. «У нас все недовольны. Все улицы недовольны. Сейчас всё началось — остальные тоже захотят», — считает он.

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации Крючков видит ограничение времени работы баров до 22:00 и ограничение количества их посетителей.

Представители бара Redrum рассказывали «Бумаге», что заведения «пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти какой-то компромисс, который устроил бы всех», однако автор жалобы «был не настроен ни слушать, ни договариваться».

В «Хрониках», в свою очередь, подчеркнули, что считают наказание в виде приостановки деятельности чрезмерным. «Для малого предприятия приостановка работы на два месяца — это серьезный удар», — сказали «Бумаге» представители бара.

По решению суда бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28» не будут работать как минимум до середины июля — во время высокого туристического сезона и Петербургского международного экономического форума (в 2026 году он пройдет с 3 по 6 июня).

Битва за улицу «интеллигентного пьянства» Местные жители возненавидели знаменитые бары на улице Рубинштейна в Петербурге. И объявили им войну

