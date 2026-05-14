В Петербурге остановили работу бары «Хроники» и Redrum на улице Некрасова. На заведения в Роспотребнадзор пожаловались соседи

Бары «Хроники», Redrum и «Пирс 28» на улице Некрасова в Петербурге приостановили работу, их двери опечатаны, сообщают «Бумага» и «Собака.ру».

«Хроники» 13 мая опубликовали у себя в инстаграме сторис с предупреждением о том, что бар не будет работать в ближайшие дни: «Будем сообщать новости. Спасибо и, надеемся, до скорого!»

В Redrum рассказали журналистам, что бар закрылся из-за проверки Роспотребнадзора, вероятно, по жалобе соседа на шум. Автор жалобы, утверждают в баре, «сразу занял довольно жесткую позицию» и не раз заявлял, что добьется закрытия баров на улице Некрасова.

«Мы пытались выйти на диалог, обсудить ситуацию и найти какой-то компромисс, который устроил бы всех, но, к сожалению, человек был не настроен ни слушать, ни договариваться», — рассказали «Бумаге» в Redrum. Сейчас заведение ждет суда.

Как напоминает «Бумага», конфликты между петербургскими барами и жителями домов, в которых они работают, начались еще в 2010-е годы. Так, например, было с главной в свое время барной улицей России — Рубинштейна.

В 2020-е борьба с барами перешла и на другие улицы. Силовики неоднократно проводили рейды на улице Некрасова в «квартале писателей», ставшим новым барным центром Петербурга.

С новыми проблемами петербургские бары столкнулись в 2025 году. Сначала власти города ужесточили закон против так называемых «наливаек» — небольших заведений, которые благодаря лицензии общепита продают алкоголь по ночам. Из-за этого многие бары закрылись или переехали, пишет «Бумага». Позже полицейские начали изымать у баров самодельные настойки — за «несоответствие требованиям маркировки алкоголя».

Что происходило на Рубинштейна

Битва за улицу «интеллигентного пьянства» Местные жители возненавидели знаменитые бары на улице Рубинштейна в Петербурге. И объявили им войну

