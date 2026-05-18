Прокуратура не нашла подтверждений, что политзаключенного Азата Мифтахова пытали в колонии. Медобследование провели через две недели после пыток

Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа не нашла нарушений прав политзаключенного Азата Мифтахова, который рассказал о пытках в исправительной колонии № 18 «Полярная сова», рассказала группа поддержки заключенного.

Прокуратура провела проверку по заявлению адвоката Мифтахова о пытках. Ведомство утверждает, что изучило медицинские документы, получило объяснения от других осужденных и сотрудников колонии, а также просмотрело записи с камер наблюдения и видеорегистраторов. «Фактов сокрытия или удаления видеозаписей не имелось», — заявили в прокуратуре.

Кроме того, в медицинской части при колонии провели медицинское освидетельствование Мифтахова, «в ходе которого телесных повреждений на поверхности его тела не установлено», заявили в прокуратуре.

Сам политзаключенный рассказал группе поддержке, что медобследование было назначено через две недели после пыток, и к тому времени «никаких следов уже не осталось».

7 мая сотрудники прокуратуры лично встретились с Мифтаховым. По результатам встречи, заявили они, заключенный «указал, что телесных повреждений у него не имеется». По словам Мифтахова, он дал прокурорам подробные объяснения того, что с ним произошло.

Бывший аспирант МГУ и анархист Азат Мифтахов находится в заключении с февраля 2019 года. Сначала его приговорили по делу о подготовке нападения на офис «Единой России», а затем по статье об «оправдании терроризма». В апреле Мифтахова перевели в ИК-18 «Полярная сова» в поселке в Ямало-Ненецком автономном округе. Уже на следующий день заключенного, по его словам, избили и подвергли пытке током.