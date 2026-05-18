Песков пожаловался на «непрекращающиеся удары дронов ВСУ по мирным объектам». Атаку на Москву он не упомянул

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с журналистами призвал «лишний раз обратить внимание на непрекращающиеся удары вооруженных сил Украины с помощью дронов по мирным объектам и объектам гражданской инфраструктуры в разных российских городах и населенных пунктах». Слова Пескова приводит телеграм-канал «Вы слушали».

Москву и Подмосковье, по которым Украина в ночь на 17 мая нанесла крупнейший удар за все время войны, представитель Кремля не упомянул.

На брифинге Песков сказал журналистам, что «мирный процесс находится на паузе», но в Кремле рассчитывают, что он будет возобновлен. «Мы рассчитываем на то, что наши американские коллеги продолжат свои миротворческие усилия», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

Предыдущий раз Песков говорил о «стоящих на паузе» переговорах между Россией, Украиной и США во второй половине марта. В мае президент США Дональд Трамп объявил, что ему удалось убедить Россию и Украину объявить трехдневное перемирие — с 9 по 11 мая. После того как срок перемирия истек, Россия возобновила атаки на Украину. В результате российского удара по Киеву 14 мая погибли 24 человека.

Крупнейшая атака дронов на Москву и Московскую область

«Кошка вся дыбом встала» Этой ночью Москва и Подмосковье столкнулись с крупнейшей атакой дронов ВСУ с начала войны. Вот что об этом рассказали «Берегу» жители Химок и Куркино

