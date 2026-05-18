Илон Маск проиграл суд Сэму Альтману

Жюри присяжных в Федеральном окружном суде Северной Калифорнии отклонило иск миллиардера Илона Маска к руководству OpenAI, в том числе ее гендиректору Сэму Альтману. Об этом сообщает BBC News.

Решение принято единогласно. Присяжные заявили, что Маск подал иск после истечения срока давности для таких дел.

Присяжные в течение трех недель судебного процесса изучали внутреннюю переписку и заслушивали показания сторон, они вынесли вердикт после двухчасового обсуждения.

Окончательное решение вынесет судья Ивонн Гонсалес Роджерс, однако уже заявила, что ее решение совпадает с вердиктом присяжных. «Я думаю, что есть достаточно доказательств, подтверждающих вывод присяжных, поэтому я готова немедленно прекратить дело», — приводит ее слова CNN.

В иске Илона Маска говорится, что он вложил около 38 миллионов долларов в некоммерческий исследовательский проект OpenAI, а генеральный директор компании Сэм Альтман и президент компании Грег Брокман нарушили изначальные договоренности и сосредоточились на извлечении прибыли из своих ИИ-разработок. Хотя, как утверждает Маск, они должны были развивать стартап как некоммерческую организацию и проводить исследования в области искусственного интеллекта на благо общества.

Маск требовал отстранить Альтмана и Брокмана от управления OpenAI, прекратить деятельность коммерческого подразделения компании и возместить нанесенный ему ущерб, который он оценивал в сумму, которая может достигать 150 миллиардов долларов. Он обещал передать эти деньги некоммерческому подразделению OpenAI.