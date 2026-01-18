Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск подал к компаниям OpenAI и Microsoft иск с требованием выплатить ему компенсацию в размере от 79 до 134 миллиардов долларов, пишут Reuters и Bloomberg.

Маск утверждает, что OpenAI обманула его, когда отказалась от своего некоммерческого статуса и вступила в партнерство с Microsoft. Таким образом, по мнению Маска, его лишили прибыли от первоначальных вложений в размере 38 миллионов долларов, сделанных им при основании стартапа в 2015 году.

«Без Илона Маска не было бы OpenAI. Он предоставил основную часть стартового финансирования, свою репутацию и научил их всему, что знает о масштабировании», — заявил агентству Reuters адвокат Маска Стивен Моло.

Размер требуемой Маском компенсации рассчитал эксперт Си Пол Ваззан, по оценке которого, «незаконная выгода» OpenAI составляет от 65,5 до 109,4 миллиардов долларов, а Microsoft — от 13,3 до 25 миллиардов долларов.

Обе компании раскритиковали расчеты эксперта. «Методология Ваззана вымышлена, его результаты невозможно проверить, а сам подход беспрецедентен», — пишут юристы.

OpenAI назвала требование Маска «несерьезным» и посчитала его частью «постоянной кампании преследования». Глава OpenAI Сэм Альтман также осудил иск Маска, назвав его «использованием правовой системы в качестве оружия» для создания помех конкурентам.

Компания OpenAI (разработчик ChatGPT) была создана в 2015 году, а в 2018-м Маск покинул совет ее директоров и в 2023-м запустил собственную компанию xAI. Начиная с 2024 года, Маск судится с главой OpenAI Сэмом Альтманом из-за его планов развивать OpenAI как коммерческое предприятие. В октябре 2025 OpenAI объявила о завершении реструктуризации. Компания Microsoft получила в ней 27%, а сама OpenAI была оценена в 500 миллиардов долларов.

