Движение по Крымскому мосту было закрыто более 10 часов. Задерживаются 16 пассажирских поездов

Крымский мост, связывающий Россию с аннексированным полуостровом, был закрыт для автомобильного и железнодорожного транспорта более 10 часов. Движение остановили в воскресенье, 17 мая, около 21:00, а об открытии моста для транспорта объявили около 07:30 в понедельник, 18 мая. Причины остановки движения не сообщались.

Из-за того, что мост был закрыт, задерживаются 16 пассажирских поездов в Краснодарском крае, объявила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. «Пассажиры поездов, задержанных более четырех часов, обеспечиваются бутилированной водой и питанием», — говорится в сообщении, которое цитирует «Интерфакс». Среди поездов, которые задерживаются на несколько часов, составы из Москвы и Санкт-Петербурга.

Движение по Крымскому мосту регулярно останавливают, но на несколько часов его закрывают редко. Причины перекрытия движения, как правило, не называют, но предполагается, что мост закрывают в случае угрозы атаки на него.

Хроника войны

Война 1544-й день. Удар Украины по Москве — возможно, крупнейший за всю войну. Есть погибшие и раненые

Хроника войны

Война 1544-й день. Удар Украины по Москве — возможно, крупнейший за всю войну. Есть погибшие и раненые