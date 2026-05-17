Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку лихорадки Эбола в Демократической республике Конго и Уганде чрезвычайной международного значения, сообщает Associated Press 17 мая.

ВОЗ выпустила такое заявление после того, как в двух странах зарегистрировали более 300 предполагаемых случаев заболевания, из-за чего умерли 88 человек.

В ВОЗ отметили, что вспышка не соответствует критериям чрезвычайной ситуации пандемического масштаба, подобной пандемии COVID-19, поэтому организация не рекомендовала закрывать международные границы.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что лабораторно подтвержденный случай выявили в столице Конго Киншасе, которая находится примерно в 1000 километрах от эпицентра вспышки в восточной провинции Итури.

Лихорадка Эбола — тяжелая, часто смертельная болезнь, вызываемая вирусом Эбола. Вирус заразен и может передаваться через жидкости организма, такие как рвота, кровь или сперма.