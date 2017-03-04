В Либерии умерла Саломе Карва Медсестру, боровшуюся с Эболой, отказывались лечить, опасаясь вируса: NPR

В 2014 году Саломе Карва попала на обложку журнала Time: 26-летнюю медсестру из Либерии назвали человеком года за ее работу с больными лихорадкой Эбола. В эпидемии погибли многие ее родственники, но сама Карва выжила и вышла замуж. В феврале 2017 года в ее семье родился четвертый ребенок, а через несколько дней медсестра умерла — по словам ее мужа, ей отказались оказать медицинскую помощь из-за боязни заразиться вирусом Эбола. Историю Саломе Карвы рассказывает NPR.

О гибели Саломе Карвы журналисты узнали от ее мужа, Джеймса Харриса. Он рассказал, что 17 февраля Карва родила сына. Роды прошли успешно, хотя ей пришлось делать кесарево сечение. Несмотря на повышенное давление Саломе отправили домой, но вскоре начались осложнения, и ей снова потребовалась госпитализация.

По словам Харриса, Саломе нужна была операция. Везя ее в больницу, он предполагал, что ей моментально окажут помощь — но персонал больницы отказался ее обследовать. «Она пережила Эболу — наверное, они боялись, что она все еще переносит вирус», — предполагает муж. По его словам, все последние анализы на Эболу у Саломе были отрицательным.

Джеймс Харрис, муж Саломе Карвы, с их новорожденным сыном Фото: Abbas Dulleh / AP / Scanpix / LETA

Дежурного специалиста по больным лихорадкой Эбола на месте не было, и Харрису с женой предложили поехать в другую больницу. Прождав несколько часов в машине, Харрис сам посадил жену в каталку и отвез в операционную. Ему помогали медсестры, но врач заявил, что не притронется к Саломе. Харрису пришлось звонить эпидемиологу и умолять его вмешаться. Только после его приезда Карву обследовали и приняли на лечение. Через два дня она умерла.

В больнице заявили, что в связи со смертью медсестры проводится расследование. При этом главный санитарный врач Либерии Фрэнсис Катэ подчеркнул, что делать какие-то выводы рано: по его словам, он понимает позицию мужа, пережившего горе, но верно и то, что, соглашаясь лечить пациентку, в прошлом перенесшую Эболу, медицинский персонал подвергал себя опасности.