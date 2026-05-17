Гражданин Индии погиб в результате удара Украины по Подмосковью
Источник: Посольство Индии в Москве
Гражданин Индии, работавший в Московской области, погиб в результате атаки дронов Украины по региону, трое получили ранения, сообщило посольство Индии в Москве 17 мая.
Сотрудники посольства посетили место происшествия и навестили пострадавших в больнице, отметили в дипмиссии.
В посольстве не уточнили, на какую компанию работали пострадавшие и где они попали под удар.
В результате ударов Украины по Москве и Московской области в ночь на 17 мая, по данным российских властей, погибли три человека, ранения получили 16.