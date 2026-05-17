Axios: разведка США утверждает, что Куба купила 300 дронов и готовится применить их против американских кораблей

Американское издание Axios сообщило, что, согласно секретной разведывательной информации, Куба купила более 300 ударных дронов и начала обсуждать их применение против американской военной базы в бухте Гуантанамо, кораблей США и, возможно, города Ки-Уэст в штате Флорида, расположенном в 145 километрах от Гаваны.

Высокопоставленный американский чиновник заявил изданию, что эти разведданные показывают, насколько администрация Дональда Трампа рассматривает Кубу как угрозу из-за развития беспилотных технологий, а также из-за того, что в Гаване находятся иранские военные советники.

«Когда мы думаем о том, что подобные технологии находятся так близко, а также о целом ряде злоумышленников — от террористических групп и наркокартелей до иранцев и россиян, — это вызывает беспокойство. Это растущая угроза», — сказал чиновник.

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Кубу 14 мая и прямо предупредил местных чиновников о том, что военные действия недопустимы. По словам представителя ЦРУ, Рэтклифф дал понять, что Куба больше «не может служить платформой для противников, продвигающих враждебные планы в западном полушарии».

Представленные разведданные, как пишет Axios, могут стать предлогом для военных действий США против Кубы. Ранее на этой неделе стало известно, что разведывательная авиация США резко увеличила активность у берегов Кубы — такое же наблюдалось перед американскими военными операциями в Венесуэле и Иране.

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества