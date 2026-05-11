CNN: разведывательная авиация США резко увеличила активность у берегов Кубы. Похожее наблюдалось перед операциями в Венесуэле и Иране

У побережья Кубы резко участились разведывательные полеты США, пишет CNN со ссылкой на собственный анализ открытых авиационных данных.

С 4 февраля военно-морские и военно-воздушные силы США выполнили как минимум 25 таких вылетов. До февраля подобная активность в этом районе почти не фиксировалась, отмечает CNN.

Большинство полетов проходило вблизи двух крупнейших городов Кубы — Гаваны и Сантьяго-де-Куба. Основную часть полетов выполняли патрульные самолеты P-8A Poseidon, предназначенные для наблюдения и разведки. Также использовались RC-135V Rivet Joint, специализирующиеся на радиоэлектронной разведке, и несколько высотных разведывательных беспилотников MQ-4C Triton.

Пентагон отказался от комментариев.

CNN отмечает, что похожие ситуации, когда усиление риторики со стороны администрации Трампа сопровождалось ростом числа разведывательных полетов, предшествовали захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января 2026 года, а также началу операции США в Иране в феврале.

В последние недели публичные заявления Трампа против Кубы заметно ужесточились, отмечает CNN. Президент США перепостил у себя в соцсетях комментарий о том, что он посетит «свободную Гавану» перед уходом с поста. Через несколько дней Трамп распорядился о нефтяной блокаде острова.

Кризис в отношениях США и Кубы обострился с возвращением Дональда Трампа на пост президента в 2025 году. С начала 2026 года Вашингтон усилил давление на Кубу и фактически ввел блокаду на поставки топлива морем. Это привело к тяжелейшему энергетическому кризису и отключениям электричества по всему острову. Сам Трамп неоднократно говорил, что у правительства Кубы «большие проблемы», и что США готовы на «дружественное поглощение».

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества

Читайте также

«Кажется, это конец» На Кубе — худший энергетический кризис в истории. США блокируют поставки нефти, миллионы людей остались без топлива, еды и электричества