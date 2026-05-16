Военные Израиля убили нового командующего военным крылом движения ХАМАС

Глава военного крыла ХАМАС Изз ад-Дин аль-Хаддад убит в результате удара израильской авиации в секторе Газа, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Израильские военные нанесли удар в Газе в ночь на 16 мая — по конспиративной квартире аль-Хаддада, а также автомобилю, который выезжал из здания. В результате удара, согласно сообщениям из сектора Газы, погибли четыре человека, еще 20 получили ранения.

Израильские военные заявили, что аль-Хаддад был одним из последних остававшихся в живых высокопоставленных командиров военного крыла ХАМАС, руководивших планированием нападения на страну 7 октября 2023 года.

Представитель ХАМАС подтвердил в интервью «Би-би-си» смерть аль-Хаддада.

Армия обороны Израиля последовательно убивает лидеров военного крыла ХАМАС, которое причастно к нападению на страну 7 октября 2023 года. Осенью 2024 года был убит Яхья Синвар, которого в Израиле считают главным организатором и идеологом нападения террористов ХАМАС на Израиль. После его гибели этот пост занял Мухаммад Синвар — младший брат Яхьи Синвара. Синвар-младший погиб в результате израильского удара в мае 2025 года. После его гибели военное крыло ХАМАС возглавил Изз ад-Дин аль-Хаддад.

