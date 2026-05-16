В Екатеринбурге рядом с домом, поврежденным беспилотниками, появилось граффити с надписью «Game over»

В Екатеринбурге рядом с жилым комплексом «Тринити», в который в конце апреля попал украинский беспилотник, появился новый стрит-арт. На граффити изображена девочка с пультом управления дрона в VR-очках и надписью «Game over».

Исследователь уличного искусства Екатеринбурга Алексей Шахов, который одним из первых обратил внимание на рисунок, предполагает, что это работа арт-группы «Злые». Как отмечает издание «Вечерние ведомости», на одежде девочки виден соответствующий логотип, но в соцсетях самой группы о граффити пока не сообщалось.

25 апреля украинские беспилотники впервые атаковали Екатеринбург. В результате был поврежден многоэтажный жилой дом комплекса «Тринити». По данным властей, за медицинской помощью обратились девять человек. Одну пострадавшую госпитализировали. О погибших не сообщалось.

