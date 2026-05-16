Украинские дроны атаковали Ставропольский край. По данным телеграм-каналов, в Невинномысске загорелся химический завод «Азот»

В городе Невинномысске Ставропольского края в ночь на 16 мая после серии взрывов произошел пожар на химическом комбинате «Азот», утверждают телеграм-каналы, которые ведут мониторинг атак ВСУ.

Украинский канал Exilenova+ опубликовал видео, которые, как утверждается, сняли очевидцы пожара. Российский телеграм-канал Astra верифицировал эти ролики. По данным российского канала, кадры сняты в Невинномысске с Площади 50 лет Октября, расстояние до территории завода — около 2-2,5 километров.

Местные власти сообщали, что ночью российские ПВО отразили налет украинских беспилотников под Невинномысском. Однако, по словам губернатора Владимира Владимирова, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

За время полномасштабной войны это как минимум шестая атака на предприятие, продукция которого среди прочего используют при создании артиллерийских снарядов.

В Татарстане в ночь на 16 мая произошел крупный пожар на заводе по переработке пластика в Набережных Челнах, сообщила мэрия. Погибших и пострадавших, по данным властей, нет.

Судя по видео, над городом виден столб черного дыма. Возгорание уже локализовали. Ранее в республике объявили об опасности атаки беспилотников, но мониторинговые паблики, а также российские телеграм-каналы, близкие к силовикам, не связывают пожар с атакой.

Всего за ночь, отчиталось Минобороны РФ, российские ПВО обезвредили 138 украинских беспилотников над территорией РФ и аннексированным Крымом.