Один из лидеров Абу Биляль аль-Майнуки убит в результате совместной операции Вооруженных сил США и военных Нигерии, сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По его словам, Абу Биляль аль-Майнуки — «самый активный террорист в мире», а также второй по значимости командир ИГИЛ в мире. «[Он] думал, что сможет скрыться в Африке, но он не знал, что у нас есть источники, которые держали нас в курсе его действий. Он больше не будет терроризировать народы Африки и помогать планировать операции, нацеленные против американцев», — добавил президент США.

В сообщении Трампа не уточняется, где именно и когда убили одного из лидеров ИГИЛ. По словам президента, после убийства Абу Биляль аль-Майнуки ИГИЛ значительно ослабла.

Дональд Трамп поблагодарил правительство Нигерии за сотрудничество в этой операции. Ранее он обвинял страну в неспособности защитить христиан от радикальных исламистов.

Нигерия отрицала дискриминацию по признаку религии, заявляя, что ее силы безопасности преследуют вооруженные группы, нападающие как на христиан, так и на мусульман, отмечает Reuters.

В декабре 2025 года США нанесли удары в Нигерии по боевикам, связанным с ИГИЛ. С тех пор Вашингтон развернул беспилотники и направил 200 военнослужащих для поддержки нигерийским военным в борьбе с повстанческими группировками, связанными с ИГИЛ и «Аль-Каедой», которые распространяются по Западной Африке.