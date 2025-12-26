США нанесли удар по группировке ИГИЛ в Нигерии. Трамп обвиняет террористов в «резне христиан»

Военное министерство США нанесло ряд ударов по группировке «Исламского государства» на северо-западе Нигерии, объявил Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social.

«Сегодня вечером по моему указу как главнокомандующего Соединенные Штаты нанесли мощный и сокрушительный удар по террористическому отребью ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Они нападали и жестоко убивали, в первую очередь, ни в чем не повинных христиан в масштабах, которых не видели многие годы и даже столетия!» — написал Трамп.

Он добавил, что уже предупреждал террористов, что «им придется заплатить сполна», если они не прекратят «резню христиан».

Министр обороны США Пит Хегсет написал, что «президент ясно заявил в прошлом месяце: убийства невинных христиан в Нигерии (и в других местах) должны прекратиться». «Министерство обороны всегда готово, и ИГИЛ узнало об этом сегодня вечером — в Рождество», — добавил он.

Командование вооруженных сил США в Африке (AFRICOM) сообщило, что нанесло удары по террористам ИГИЛ в штате Сокото на северо-западе страны «по указанию президента США и министра обороны», а также «в координации с нигерийскими властями». По предварительной оценке командования, в лагерях ИГИЛ были убиты несколько боевиков.

МИД Нигерии подтвердило кооперацию с США в ударах по «террористическим целям» и заявило о приверженности страны соблюдению прав всех граждан «независимо от вероисповедания или этнической принадлежности». «США и Нигерия придерживаются единой позиции в борьбе с терроризмом», — сказал CNN специальный советник президента Нигерии Болы Тинубу Дэниел Бвала.

Сам Тинубу 24 декабря опубликовал «Рождественское послание доброй воли», в котором пожелал христианам счастливого Рождества и написал, что намерен сделать все, что в его силах, для «закрепления свободы вероисповедания» и защиты «христиан, мусульман и всех нигерийцев от насилия».

Трамп неоднократно высказывался о положении христиан в Нигерии — в частности осенью он обвинял страну в нарушении свободы вероисповедания, заявив, что «христианство в Нигерии сталкивается с экзистенциальной угрозой». Многие сторонники Трампа, включая одного из главных, сенатора Теда Круза, призывали к вмешательству США, утверждая, что правительство Нигерии недостаточно делает для предотвращения нападений на христиан. Эксперты и аналитики отмечают, что жертвами нападений со стороны радикальных исламистов в Нигерии становятся как христиане, так и мусульмане — две основные религиозные группы в стране. В ноябре Трамп призвал министра обороны Пита Хегсета «готовиться к возможным действиям» и предупредил, что США войдут в Нигерию «с оружием наперевес», чтобы защитить христиан.