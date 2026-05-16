Россия передала Украине 528 тел погибших военных
Россия передала Украине 528 тел погибших военнослужащих, сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Российская сторона утверждает, что останки принадлежат военным ВСУ. Правоохранительные органы Украины проведут идентификацию останков.
Накануне депутат Госдумы Шамсаил Саралиев анонсировал, что Россия и Украина проведут обмен телами погибших военных. По его данным, Киеву передадут 528 тел погибших, Москве — 41 тело погибшего.
15 мая Россия и Украина провели обмен военнопленными, в ходе которого каждая сторона вернула по 205 человек. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что это первый этап обмена 1000 на 1000 человек, договоренность о котором была достигнута вместе с перемирием на День Победы.