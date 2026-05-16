Президент Украины Владимир Зеленский поручил наладить контакты с властями Молдовы после того, как Россия упростила процедуру предоставления гражданства жителям непризнанного Приднестровья.

Зеленский назвал решение Владимира Путина «специфическим шагом». «Россия таким образом ищет себе новых солдат, потому что гражданство означает воинскую обязанность. Это еще и обозначение Россией территории Приднестровья как якобы своей», — добавил украинский лидер.

По его словам, размещение и спецслужб в Приднестровье — вызов для Украины, которая заинтересована в стабильной и сильной Молдове. Зеленский поручил МИД Украины связаться с властями Молдовы для совместной оценки и действий.

«Я также ожидаю предложений от украинских спецслужб, от нашей разведки по формату реагирования. России нужно больше думать о своих НПЗ и о своей нефтеперевалке, а не о гражданах других государств и земле других народов», — добавил президент Украины.

Президент Молдовы Майя Санду также связала действия России с тем, что Москве «нужно больше людей для отправки на войну в Украину». Она назвала решение Путина тактикой РФ по запугиванию Молдовы на фоне ее усилий по реинтеграции Приднестровья.

Приднестровье — самопровозглашенная республика на северо-востоке Молдовы. Она была провозглашена в 1990 году, но ее не признали ни Кишинев, ни Москва.

После распада СССР непризнанное государство продолжило существовать как Приднестровская Молдавская республика. Ее признают только частично признанные Южная Осетия и Абхазия.

