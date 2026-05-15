Путин упростил получение гражданства РФ для жителей Приднестровья

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном приеме в гражданство РФ жителей непризнанного Приднестровья. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Право на получение российского гражданства по упрощенной процедуре получили иностранные граждане или лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и постоянно проживающие на день вступления в силу указа в Приднестровье.

Такое решение, согласно указу, принято «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного права».

Согласно указу, жители Приднестровья могут обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство, без соблюдения требований, указанных в первых трех пункта части первой статьи 15 федерального закона «О гражданстве РФ». В этим пунктах говорится, что желающий получить гражданство РФ должен постоянно проживать в России со дня принятия решения о выдаче вида на жительство и до дня подачи заявления о приеме в гражданство в течение пяти лет, владеть русским языком, знать историю России и основы законодательства РФ.

Жители Приднестровья смогут подать заявление о приеме в гражданство в дипломатические представительства и консульские учреждения России.