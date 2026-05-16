Погиб кит Тимми. Его спасали с мелководья в Балтийском море, а теперь нашли мертвым у берегов Дании

Горбатый кит, известный как Тимми или Хоуп, погиб — его тело обнаружили у берегов Дании, сообщает Der Spiegel со ссылкой на Агентство по охране окружающей среды Дании.

Мертвого кита нашли накануне у берегов датского острова Анхольт. Сегодня на теле обнаружили GPS-трекер, который установили перед тем, как животное выпустили в Северное море 2 мая. Трекер позволил точно идентифицировать кита.

Тело кита Тимми у берегов датского острова Анхольт, 16 мая 2026 года Marcus Golejewski / dpa / Scanpix / LETA

Министр по вопросам окружающей среды немецкой земли Мекленбург — Передняя Померания Тилль Бакхаус, комментируя гибель кита, заявил, что разделял надежду многих людей на то, что животное «удастся вернуть на свободу».

«Речь всегда шла о том, чтобы выбрать меньшее из двух зол: ждать, пока животное встретит неминуемую смерть в мучениях, или дать ему последний шанс, тем самым подвергнув его потенциальному стрессу», — заявил Бакхаус.

Немецкие зоологи не раз критиковали инициативу по спасению и транспортировке кита в Северное море, напоминает Deutsche Welle. Власти Дании ранее дали понять, что не будут помогать киту, если он выбросится на берег. Там заявили, что это «естественное явление».

12-метровый горбатый кит Тимми с начала марта несколько раз застревал на мелководье в Балтийском море у берегов Германии. Он выбирался сам или с помощью людей. В конце апреля — начале мая животное погрузили на баржу и вывезли в Северное море. За его спасением наблюдали по всему миру.