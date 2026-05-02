Кит Тимми, застрявший на балтийском побережье Германии, уплыл в Северное море. Он сам покинул баржу, на которой его перевозили

Кит Тимми на барже во время транспортировки в Северное море, 29 апреля 2026 года Philip Dulian / various sources / AFP / Scanpix / LETA

12-метровый горбатый кит Тимми, который с начала марта несколько раз застревал на мелководье в Балтийском море у берегов Германии, уплыл в Северное море, сообщает Der Spiegel в своем онлайне.

В последние дни кита перевозили из Балтийского моря в Северное на затопленной барже в сопровождении морских биологов и активистов. В какой-то момент утром 2 мая Тимми по собственной инициативе выплыл из баржи, и сразу этого никто не заметил. В дальнейшем кита видели в море недалеко от баржи.

Пустая баржа после того, как Тимми уплыл NEWS5

Тимми покинул баржу до того, как специалисты провели еще одно запланированное обследование, отмечает Der Spiegel. Морской биолог Фабиан Риттер считает, что кит не здоров. Неясно, сможет ли он по-прежнему нормально плавать, нырять и есть после того, как долгое время пролежал на мелководье.

Один из спонсоров спасательной операции Карин Вальтер-Моммерт сообщила, что после того, как кит покинул баржу, он двигался в правильном направлении, то есть на северо-запад. Это позволит ему достичь западного побережья Норвегии, откуда он сможет направиться в сторону Арктики.

Организация по охране китов и дельфинов подчеркнула, что говорить о спасении кита можно будет только после того, как он вернется в Северную Атлантику, сможет выжить там в течение длительного времени, его кожа восстановится, он будет самостоятельно добывать пищу и наберет вес. Эта организация, как и Международная комиссия по промыслу китов, считает, что у Тимми мало шансов выжить.

Кит Тимми с начала марта несколько раз застревал на мели в Балтийском море. Животное несколько раз выбиралось самостоятельно или при помощи спасателей. В конце марта кит снова застрял на мелководье, и с 31 марта практически неподвижно лежал, не пытаясь выбраться. В итоге власти прекратили спасательную операцию и разрешили волонтерам частной инициативы еще раз попытаться помочь животному, взяв на себя ответственность за судьбу кита.

После нескольких недель, проведенных на мелководье, 28 апреля кита удалось заманить на баржу, после чего участники спасательной операции начали перемещать Тимми в Северное море. Во время транспортировки кит получил легкие травмы.

Киты, выбросившиеся на берег, умирают медленно и мучительно. Люди пытаются облегчить их страдания, но как убить 30-тонное животное безболезненно? Издание Undark — о том, что придумали специалисты

