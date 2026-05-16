«Пепел»: на частный дом под Белгородом упала российская авиабомба. Погиб местный житель

Житель поселка Белгородской области погиб после того, как на его дом упала российская авиабомба, сообщил местный телеграм-канал «Пепел». Издание пишет, что власти региона скрыли причину смерти мужчины.

Утром 16 мая «Пепел» опубликовал фотографию поврежденного частного дома в Дубовом. Издание сообщило, что в крышу дома попал неизвестный снаряд.

Позже «Пепел» уточнил, что на частный дом упала российская авиабомба. По словам очевидцев, власти начали эвакуацию жителей двух многоэтажных домов неподалеку от места падения снаряда.

Оперштаб региона вскоре сообщил, что в Дубовом «от полученных ранений» погиб один из местных жителей. В сообщении чиновников не уточняется, при каких обстоятельствах мужчина получил ранения. Отмечалось лишь, что в доме повреждены кровля, остекление, коммуникации и внутренняя отделка.

После происшествия, заявили в оперштабе, власти решили временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место «в связи с обнаружением неразорвавшихся фрагментов боеприпаса». Чей это боеприпас, российский или украинский, чиновники не уточнили.

Днем в субботу «Пепел» опубликовал фотографии неразорвавшейся бомбы, которую достали из подвала поврежденного частного дома.

Согласно подсчетам издания Astra на 11 мая, с начала 2026 года в регионах РФ или аннексированных Кремлем территориях Украины «нештатно» упали 24 российские авиабомбы.

Война 1542-й день. Украина ударила дронами по Рязани: повреждены жилые дома, погибли четыре человека. Накануне Зеленский поручил военным ответить на обстрел Киева

