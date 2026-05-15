Pussy Riot внесли в российский перечень «террористов и экстремистов»

Группу Pussy Riot внесли в перечень «террористов и экстремистов», который ведет Росфинмониторинг. На изменения в списке одним из первых обратило внимание издание «Вот так».

В декабре 2025 года суд в Москве объявил группу «экстремистской» организацией по требованию Генпрокуратуры России.

Дело рассматривали в закрытом режиме. По данным государственного агентства РИА Новости, прокурор в суде заявил, что иск был подан из-за акций, «представляющих угрозу для безопасности государства».

Pussy Riot известны своими политическими акциями, в том числе против российских властей полномасштабного вторжения России в Украину. Одна из последних акций Pussy Riot прошла в начале мая накануне открытия российского павильона на Венецианской биеннале. Художницы провели ее совместно с украинской группой Femen.

вот как это было

«Это не искусство. Это пропаганда. И вы — ее часть» Pussy Riot и Femen провели акцию у российского павильона на Венецианской биеннале. Они требуют, чтобы на выставке страну представляли заключенные

вот как это было

«Это не искусство. Это пропаганда. И вы — ее часть» Pussy Riot и Femen провели акцию у российского павильона на Венецианской биеннале. Они требуют, чтобы на выставке страну представляли заключенные