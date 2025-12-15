Группу Pussy Riot объявили «экстремистской организацией» в России

Тверской суд Москвы объявил о признании группы Pussy Riot «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности на территории России.

Иск в суд подавала Генпрокуратура РФ. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

В сентябре 2025 года Басманный суд Москвы заочно приговорил пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от восьми до 13 лет колонии по обвинению в распространении «фейков» об армии РФ (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Марии Алехиной назначили 13 лет колонии заочно, Тасо Плетнер — 11 лет, Ольге Борисовой, Диане Буркот и Алине Петровой — восемь лет лишения свободы.

Поводами для уголовного преследования Pussy Riot стали антивоенный клип «Мама, не смотри телевизор» и перформанс, который прошел 18 апреля 2024 года в мюнхенском художественном музее «Пинакотека современности». Во время акции участницы Pussy Riot выкрикивали лозунги с критикой полномасштабного вторжения РФ в Украину и называли Владимира Путина военным преступником. На акции одна из участниц Pussy Riot помочилась на портрет Владимира Путина.

Чем занималась группа Pussy Riot до войны

Триггер для Путина Кристина Сафонова рассказывает (максимально) полную историю Pussy Riot — группы, которую уже 10 лет пытается уничтожить российское государство

