В Басманном суде Москвы прокуратура попросила заочно приговорить пятерых участниц группы Pussy Riot к срокам от девяти до 14 лет колонии по обвинение в распространении «фейков» об армии РФ (пункты «б» и «д» части 2 статьи 207.3 УК). Об этом сообщает «Медиазона».

Для Марии Алехиной прокуратура запросила 14 лет колонии заочно, для Тасо Плетнер — 13 лет, для Ольги Борисовой, Дианы Буркот и Алины Петровой — по девять лет.

Как передает корреспондент «Медиазоны», все участницы группы через защитников передали, что не признают вину.

Уголовное дело о «фейках» об армии на участниц панк-группы Pussy Riot возбудили из-за антивоенного клипа «Мама, не смотри телевизор» и перформанса, который прошел 18 апреля 2024 года в мюнхенском художественном музее «Пинакотека современности». Во время акции участницы Pussy Riot выкрикивали лозунги с критикой полномасштабного вторжения РФ в Украину и называли Владимира Путина военным преступником. На акции одна из участниц Pussy Riot помочилась на портрет Владимира Путина.

По версии обвинения, в клипе были ложные сведения о том, что российские военные убивали мирных жителей Украины.

Басманный районный суд Москвы в феврале 2025 года заочно арестовал пятерых участниц Pussy Riot, до этого их объявили в розыск. Следователи в мае приходили с обысками к родственникам участниц группы.