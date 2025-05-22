К родственникам участниц Pussy Riot Марии Алехиной и Ольги Борисовой пришли с обысками

Сотрудники Следственного комитета пришли с обысками к родственникам участниц панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной и Ольги Борисовой, рассказали активистки «Медиазоне».

К матери Алехиной силовики пришли в Москве, а к семье Борисовой — в Петербурге. По данным издания, как минимум одного из близких родственников активисток вызвали на допрос в качестве свидетеля.

Обыски связаны с делом о распространении «фейков» о российской армии по политическим мотивам (пункты «б» и д» части 2 статьи 207.3 УК), которое завели на участниц Pussy Riot. Вместе с Алехиной и Борисовой обвиняемыми по делу проходят Диана Буркот, Алина Петрова и Тасо Плетнер. Приходили ли к их близким с обысками, неизвестно.

Во время следственных действий у матери Алехиной сотрудники СК упоминали клип «Мама, не смотри телевизор», ставший поводом для одного из эпизодов дела. Также они посмотрели переписки матери активистки в телеграме.

Обновлено. Следователи пришли с обысками к родственникам еще двух участниц Pussy Riot Алины Петровой и Тасо Плетнер, пишет «Медиазона». Следственные мероприятия прошли к родителей Петровой в Ярославле, а также у родственника Плетнер в Петербурге. К последнему домой пришли десять сотрудников СК, у которых с собой была кувалда, рассказал изданию активист.

Уголовное дело о «фейках» об армии на участниц панк-группы Pussy Riot возбудили из-за антивоенного клипа «Мама, не смотри телевизор» и перформанса, который прошел 18 апреля 2024 года в мюнхенском художественном музее «Пинакотека современности». Во время акции участницы Pussy Riot выкрикивали лозунги с критикой полномасштабного российского вторжения в Украину и называли Владимира Путина военным преступником. В конце перформанса одна из активисток помочилась на портрет президента России.

В июле 2024-го Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер объявили в розыск. Тогда же в розыск повторно объявили Марию Алехину. В феврале 2025-го Басманный районный суд Москвы заочно арестовал пятерых участниц Pussy Riot.

Интервью Марии Алехиной

«Россия оккупирована Путиным» Интервью Марии Алехиной. О том, как она сбежала от полиции в форме доставщицы еды. И о том, планирует ли вернуться в страну

Интервью Марии Алехиной

«Россия оккупирована Путиным» Интервью Марии Алехиной. О том, как она сбежала от полиции в форме доставщицы еды. И о том, планирует ли вернуться в страну