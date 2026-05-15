Производитель кофемашин Delonghi подал в суд на «Авито». Компания хочет получить компенсации от пользователей сервиса, которые нелегально продают ее товары

Итальянский производитель кофемашин и другой бытовой техники Delonghi с начала года подал пять исков в российские арбитражные суды в отношении «Авито», в которых требует выплатить компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак. Об этом сообщают «Ведомости».

Три иска подали в феврале, еще два — в конце апреля. Во всех случаях итальянская компания требует компенсации в размере от 100 до 160 тысяч рублей.

«Ведомости» отмечают, что в февральских исках суд удовлетворил ходатайства компании о замене ответчиков с «Авито» на пользователей площадки, разместивших объявления, которые, по версии производителя, нарушают права на товарный знак. Представитель «Авито» пояснил, что судебные иски в отношении сервиса формальные и подаются с целью получить данные конкретного продавца, которые платформа не имеет права передать без судебного запроса.

Разовая продажа личной подержанной техники и системная торговля «новыми оригинальными» товарами без подтверждения происхождения — разные правовые ситуации, отметил в разговоре с «Ведомостями» заместитель операционного директора «МЭФ Legal» Алексей Тибирьков. По его мнению, для обычных пользователей «Авито», продающих личную подержанную технику, риски ниже, если они используют собственные фотографии, честно указывают состояние товара и сохраняют доказательства его законного приобретения — например, чеки. По его словам, риски возрастают, если пользователь продает много однотипных товаров, использует чужие каталожные фото, пишет «оригинал» без подтверждения, предлагает «реплики» или «копии» либо фактически ведет бизнес через площадку и не может подтвердить легальное происхождение товара.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину многие зарубежные компании прекратили продажу своей продукции на российском рынке, а также продали либо закрыли свои производственные мощности на территории страны.

В мае 2024 года «Коммерсант» писал, что в Россию поставляется и продается через торговые сети и маркетплейсы бытовая техника (в том числе итальянской Delonghi), произведенная за рубежом для украинского рынка. По словам собеседников газеты, техника поставляется через Турцию.