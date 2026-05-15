Новые «иноагенты»: журналист Георгий Биргер и украинский блогер Денис Казанский

Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него журналиста, бывшего заместителя главного редактора журнала «Афиша» Георгия Биргера и украинского блогера Дениса Казанского.

«Иноагентами» в России также объявлены:

социолог, президент Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA) Сергей Ерофеев;

журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова;

ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы»;

информационно-аналитический центр «Башня»;

общественное пространство Reforum Space Vilnius.

