Новые «иноагенты»: журналист Георгий Биргер и украинский блогер Денис Казанский
Источник: Минюст России
Министерство юстиции России обновило реестр «иностранных агентов», включив в него журналиста, бывшего заместителя главного редактора журнала «Афиша» Георгия Биргера и украинского блогера Дениса Казанского.
«Иноагентами» в России также объявлены:
- социолог, президент Американской русскоязычной научной ассоциации (RASA) Сергей Ерофеев;
- журналистка «Радио Свобода» Елена Фанайлова;
- ассоциация по охране окружающей среды «Охрана природы»;
- информационно-аналитический центр «Башня»;
- общественное пространство Reforum Space Vilnius.