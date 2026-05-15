Китай купит 200 «боингов». Аналитики ожидали заказа 500 самолетов по итогам визита Трампа в Пекин. Акции компании Boeing упали

Китай согласился купить 200 самолетов «боинг», рассказал Дональд Трамп после своей встречи с Си Цзиньпином.

«Сегодня он [Си Цзиньпин] согласился на одну вещь — заказать 200 самолетов. Это очень серьезное решение, 200 больших самолетов. Это много рабочих мест», — сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он добавил, что компания Boeing рассчитывала продать 150 самолетов.

Boeing почти десять лет не получал крупных заказов из Китая, а Пекин активно закупал самолеты у основного конкурента Boeing — европейской Airbus, отмечает Fox News.

Аналитики при этом ожидали более крупного заказа по итогам визита Трампа в Китай, пишет Reuters. В инвестиционной компании Jefferies оценивали заказ в 500 самолетов.

Акции Boeing в ходе торгов 14 мая упали на 4,1%.

Президент корпорации Boeing Келли Ортберг сопровождал Трампа в ходе его визита в Китай в числе других бизнесменов, также поехавших с президентом: Илона Маска, Тима Кука, руководителей Meta, Goldman Sachs, Visa и других компаний. «Они здесь сегодня, чтобы выразить уважение вам и Китаю. И они надеются на успешное ведение бизнеса, и с нашей стороны мы это поддерживаем», — сказал Трамп перед встречей с Си.

Читайте также

Трамп приехал с визитом в Китай — в компании Илона Маска и Тима Кука Итог переговоров с Си Цзиньпином: все прекрасно, кроме Тайваня. И заявления лидера Китая выглядят весьма угрожающими

Читайте также

Трамп приехал с визитом в Китай — в компании Илона Маска и Тима Кука Итог переговоров с Си Цзиньпином: все прекрасно, кроме Тайваня. И заявления лидера Китая выглядят весьма угрожающими