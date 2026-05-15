Диссидентка и правозащитница Нина Литвинова покончила с собой. В предсмертной записке она написала, что «Путин напал на Украину и сажает в тюрьмы тысячи людей»

В Москве покончила с собой диссидентка и правозащитница Нина Литвинова. Журналистка Маша Слоним — двоюродная сестра Нины Литвиновой — 14 мая опубликовала в своем фейсбуке фрагмент ее предсмертной записки.

ЗА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Литвинова написала, что «Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажает в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств». Слоним добавила, что в записке была еще и личная часть, адресованная родным и близким.

Объясняя решение опубликовать часть предсмертной записки двоюродной сестры, Слоним написала: «Мы решили показать реальные причины: Ее убил Путин!»

Общество «Мемориал» опубликовало некролог, в котором говорится, что Литвинова — «участница диссидентского движения, невероятно много делавшая для поддержки политзаключенных в 1960–1980-е и в 2000–2020-е».

Последние восемь лет, говорится в некрологе, она вместе с активистами из «Мемориала» ездила в Петрозаводск на процессы историка Юрия Дмитриева, приходила на заседания по делам Олега Орлова и Жени Беркович, «помогала множеству немедийных и неизвестных политзаключенных».

Нина Литвинова олицетворяла собой скромное, но несгибаемое мужество и благородство. Она всегда была рядом там, где больнее всего.

О смерти Литвиновой 13 мая сообщили и российские государственные агентства, не став при этом упоминать ее правозащитную деятельность. РИА Новости написало лишь, что она была внучкой наркома иностранных дел СССР Максима Литвинова. ТАСС помимо этого сообщил, что Литвинова работала в Институте океанологии.

Госагентства со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что Литвинова оставила предсмертную записку, но не уточнили никаких деталей.

В России нет единого номера телефона, по которому могут обратиться все люди в кризисной ситуации. Однако такую в разных городах. Список некоторых горячих линий есть здесь. По этим ссылкам (один, два) собраны контакты помогающих специалистов в других странах.