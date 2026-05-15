36 стран присоединились к соглашению о «трибунале для Путина»

Комитет министров Совета Европы на совещании в Кишиневе утвердил соглашение о создании управляющего комитета Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

К соглашению присоединились и отдельно Евросоюз как институт.

«Эти государства сделали решающий шаг к фактическому созданию Специального трибунала и признанию ответственности за агрессию против Украины. Время привлечения России к ответственности за ее агрессию быстро приближается», — заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Теперь страны должны завершить национальные процедуры для присоединения к трибуналу. Потом начнется процесс фактического создания трибунала: отбор судей и прокурора, утверждение регламента работы суда. Управляющий комитет должен собираться не реже одного раза в год.

Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины получил неофициальное название «трибунал для Путина». Комитет министров Совета Европы объявил о запуске процесса создания этого трибунала в мае 2025 года. Однако судить президента России, а также премьер-министра и главу МИД, трибунал не сможет, пока они остаются на своих постах. Выдвигать против них обвинения запрещает статут трибунала. Под суд теоретически могут попасть другие российские чиновники и военные.

