Совет Европы запустил процесс создания «трибунала для Путина»

Комитет министров Совета Европы объявил о запуске процесса создания Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, который ранее получил неофициальное название «трибунал для Путина». Соответствующее решение было принято на заседании 14 мая, говорится на сайте Совета Европы.

Процесс создания трибунала поручено возглавить генеральному секретарю Совета Европы Алену Берсе.

Deutsche Welle со ссылкой на источники пишет, что формальные процедуры по созданию трибунала могут завершиться до конца 2025 — начала 2026 года.

В апреле сообщалось, что Основная группа по созданию спецтрибунала, в которую входят почти 40 стран, Еврокомиссия, внешнеполитическая служба ЕС и Совет Европы, завершили работу на техническим проектом трибунала.

Предполагается, что в рамках трибунала будет проходить расследование в отношении высшего руководства России. Изначально планировалось, что фигурантами станут президент России Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров и премьер-министр Михаил Мишустин. Источник DW, знакомый с процессом создания трибунала, утверждал, что следствие будет проведено в отношении двух десятков российских чиновников из списка, составленного Украиной. Речь идет о людях, «ответственных за планирование, подготовку, инициирование и осуществление преступления агрессии против Украины». При этом трибунал не сможет судить, в том числе заочно, высших должностных лиц России — ни президента, ни премьера, ни главу МИД. У Совета Европы нет полномочий, позволяющих снять персональный иммунитет с них.

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