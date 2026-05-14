Суд в Москве заочно арестовал бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Адвокат заявил, что тот «временно» покинул Россию и не скрывается от следствия

Тверской районный суд Москвы заочно арестовал бывшего заместителя министра природных ресурсов России Дениса Буцаева по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Срок ареста Будаева будет отсчитываться с момента его экстрадиции или фактического задержания на территории России.

Дело Буцаева связано с подозрением в хищении средств Российского экологического оператора (РЭО) — это компания-оператор . Фигурантами дела также стали трое бывших топ-менеджеров РЭО Екатерина Степкина, Максим Щербаков и Юрий Валдаев.

По информации источника «Коммерсанта», Буцаеву вменяют мошенничество на сумму 4,1 миллиона рублей.

Адвокат Буцаева, которого цитирует ТАСС, во время суда заявил, что его подзащитный временно покинул Россию и от следствия не скрывается. «То, что он отсутствует на майских праздниках, не является основанием для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат.

Буцаев работал в РЭО с апреля по ноябрь 2019 года. Затем его назначили первым вице-губернатором Белгородской области, а в ноябре 2020 года он вернулся на пост гендиректора в РЭО и оставался там вплоть до своего перехода в Минприроды в 2025 году. Он ушел в отставку в середине апреля 2026-го и почти сразу после этого покинул Россию, уехав в Минск, а оттуда — в Тбилиси. Журналистка Фарида Рустамова отмечала, что Буцаев, вероятно, первый высокопоставленный чиновник, уехавший из России из-за угрозы уголовного дела с начала волны репрессий против элит. 12 мая стало известно, что МВД России объявило Дениса Буцаева в розыск.