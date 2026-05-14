Mash опубликовал «покаянное письмо» Ольги Васильевой (она с мужем Дмитрием Назаровым уехала из России из-за войны). Актриса назвала его фейком

Заслуженная артистка России Ольга Васильева назвала фейком информацию о том, что она якобы обратилась в Госдуму с просьбой позволить ей и ее мужу, народному артисту РФ Дмитрию Назарову, вернуться в Россию.

Утром 14 мая близкий к силовикам телеграм-канал Mash опубликовал «покаянное письмо», якобы написанное Васильевой. В письме говорится, что Назаров «за годы своего вынужденного отсутствия не поддался давлению так называемой оппозиционной среды в изгнании», «не делал оппозиционных заявлений» и не финансировал ВСУ.

«Сегодня мой муж, Дмитрий Назаров, хочет простого и естественного — вернуться домой. Жить и работать в Москве. Продолжить служить профессии и стране так, как он делал это всю жизнь», — упоминалось в документе.

В редакции Mash утверждают, что обратились к Васильевой за комментарием, но она посоветовала телеграм-каналу «искать заработок» в другом месте.

В комментарии телеканалу «Дождь» Васильева назвала публикацию Mash «фейком». На уточняющий вопрос «Агентства», верно ли, что ни она, ни ее муж, ни их представители не писали такого письма в Госдуму, она ответила: «Да».

Тем временем публикацию Mash прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он заявил, что письмо пока не поступило в Госдуму и он его не видел. При этом спикер добавил, что граждан, которые уехали из страны и «оскорбляли наших защитников», наносили вред государству и финансировали вооруженные силы Украины, по возвращению в РФ ждет судебное разбирательство.

В начале 2023 года Дмитрий Назаров и Ольга Васильева уволились из МХТ имени Чехова и уехали из России. Актеры выступали против полномасштабного российского вторжения в Украину с его первых дней. Спустя два месяца они рассказали, что художественный руководитель МХТ Константин Хабенский передал им ультиматум властей: или 29 сотрудников театра лишатся брони от мобилизации — или Васильева с Назаровым уходят из труппы. После отъезда из России Назаров и Васильева живут во Франции.

«Как ты можешь выходить на сцену, если ты уже не человек?» Дмитрий Назаров и Ольга Васильева потеряли работу в МХТ из-за антивоенной позиции. Теперь они репетируют спектакль в Париже — и по-прежнему верят, что искусство может изменить мир

