Во Флориде решили закрыть центр содержания мигрантов Alligator Alcatraz. Его создали посреди болот, задержанные постоянно жаловались на антисанитарию

Власти американского штата Флорида собираются закрыть центр временного содержания мигрантов Alligator Alcatraz, сообщила газета The New York Times, ссылаясь на источники.

Руководство центра днем 12 мая сообщило подрядчикам, что центр будет закрыт. Ожидается, что мигрантов, которые содержатся в центре, вывезут к началу июня, после чего в течение нескольких недель центр демонтируют.

В центре Alligator Alcatraz по состоянию на апрель 2026 года содержались около 1400 задержанных. Неясно, куда переведут мигрантов.

Управление по чрезвычайным ситуациям штата Флорида, в управлении которого находится центр, а также аппарат губернатора штата не ответили на запросы о комментарии.

Министерство внутренней безопасности заявило, что постоянно оценивает «потребности и условия содержания под стражей», чтобы они соответствовали «актуальным оперативным требованиям».

Центр временного содержания мигрантов Alligator Alcatraz открыли во Флориде посреди болот Эверглейдс в июле 2025 года. Менее чем за год власти Флориды, в управлении которых находится Alligator Alcatraz, потратили на содержание центра сотни миллионов долларов. Задержанные, их родственники и адвокаты, а также активисты неоднократно жаловались на антисанитарию и негуманные условия содержания людей в центре (власти это отрицали).

