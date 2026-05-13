Глава МИД Венгрии Анита Орбан вызвала на утро 14 мая посла России в связи с атакой беспилотников на Закарпатскую область Украины, где проживают в том числе венгры, сообщил новый премьер-министр страны Петер Мадьяр на первом заседании правительства.

По словам Мадьяра, атака российских беспилотников, совершенная 13 мая и затронувшая Закарпатье, стала самой масштабной с начала войны — удары пришлись по Мукачево, Ужгороду, Сваляве и ряду других населенных пунктов. Венгерских железнодорожников, которые в момент атаки были у станции Чоп рядом с границей, пришлось укрывать в убежищах.

Мадьяр заявил, что решительно осуждает атаку России на Закарпатье.

Владимир Зеленский назвал слова Мадьяра «важным сообщением». «Москва снова продемонстрировала, что является общей угрозой не только Украине, но и соседним странам и Европе в целом», — написал Зеленский.

Издание Telex отмечает, что реакция премьер-министра означает «довольно резкий поворот» по сравнению с прежним правительством. Бывший глава МИД Венгрии Петер Сийярто нередко вызывал иностранных послов западных стран, чтобы предъявить претензии в связи с заявлениями их политиков, но посла России не вызывали даже когда стало известно, что российские хакеры в 2022 году взломали информационные системы МИД Венгрии.

Петер Мадьяр возглавлял партию «Тиса», которая одержала победу на парламентских выборах 12 апреля и получила конституционное большинство. Сам Мадьяр стал премьером, сменив на этом посту Виктора Орбана, который был у власти 16 лет — и считался одним из главных союзников России среди европейских лидеров наряду с премьером Словакии Робертом Фицо.

Петер Мадьяр победил Виктора Орбана на исторических выборах в Венгрии Вот что он успел сказать и сделать с тех пор (все еще не вступив в должность премьер-министра)

