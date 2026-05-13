В Яковлевском округе Белгородской области электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное — Томаровка», сошел с рельсов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным местных властей, причина инцидента — на путях не было около двух метров железнодорожного полотна.

«Машинист был вынужден применить экстренное торможение. Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины», — сообщил Гладков.

Изначально Гладков написал, что отсутствие полотна «могло быть вызвано детонацией взрывного устройства». Позже он исправил пост. Теперь в нем говорится про «отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано повреждениями». Какие именно это повреждения, он не уточнил.

При этом, по словам губернатора, на месте работают саперы Минобороны РФ.

После полномасштабного российского вторжения в Украину на территории России произошло несколько случаев подрыва железной дороги или другой инфраструктуры. Так, в июне 2025 года произошла серия подрывов в Брянской, Курской и Воронежской областях. В Брянской области обрушился автомобильный мост, под которым проезжал пассажирский поезд. Погибли семь человек, более ста получили ранения.

