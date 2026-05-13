Сенат США утвердил главой Федеральной резервной системы Кевина Уорша. Голосование за него стало «самым политизированным» в истории

Сенат США 54 голосами против 45 утвердил кандидатуру Кевина Уорша на пост 17-го председателя Федеральной резервной системы (ФРС).

Единственным демократом, поддержавшим назначение Уорша, стал сенатор от Пенсильвании Джон Феттерман. CNN отмечает, что это было «самое политизированное голосование по кандидатуре главы ФРС в истории».

Срок полномочий предыдущего главы ФРС Джерома Пауэлла истекает 15 мая 2026 года. В марте Дональд Трамп официально представил сенату кандидатуру Уорша, который ранее консультировал его по вопросам экономической политики.

Один из ключевых вопросов Трампа к ФРС — снижение процентной ставки. Он требовал этого от Пауэлла, а Уорша считают более близким к президенту США, пишет CNN. Однако Уорш вступает в должность на фоне усиливающегося инфляционного давления из-за войны с Ираном. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит базовую ставку без изменений до конца года — или даже повысит ее, если инфляция усилится, а это вызовет недовольство Трампа.

Предшественником Уорша был Джером Пауэлл. Его кандидатуру на пост главы ФРС предложил еще Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году. Победивший впоследствии на выборах Джо Байден продлил полномочия Пауэлла в 2021-м, однако Трамп, вернувшись на пост президента в 2025 году, начал критиковать Пауэлла за нежелание снижать процентные ставки и призывал к его увольнению.

В январе 2026 года в отношении Пауэлла начали расследование из-за реконструкции штаб-квартиры Центрального банка в Вашингтоне стоимостью 2,5 миллиарда долларов, о которой глава ФРС отчитывался перед конгрессом. Позже федеральный судья постановил, что это расследование было предлогом для давления на Пауэлла, Минюст прекратил его, но прокурор в Вашингтоне заявила, что может возобновить его.

