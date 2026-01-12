В отношении главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла начали расследование. Он связал это с давлением Белого дома из-за независимости ФРС

Прокуратура США по округу Колумбия начала уголовное расследование в отношении главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, сообщает The New York Times.

Формальным поводом для расследования стала реконструкция штаб-квартиры Центрального банка в Вашингтоне стоимостью 2,5 миллиарда долларов, о которой Пауэлл отчитывался перед конгрессом. Главу ФРС подозревают в нецелевом расходовании средств и введении конгресса в заблуждение.

Расследование было одобрено Джанин Пирро — давней союзницей Дональда Трампа, назначенной на должность главы прокуратуры округа в 2025 году.

Сам Пауэлл выступил с обращением, в котором отметил, что «никто не стоит выше закона», но предостерег, что эти «беспрецедентные действия» следует рассматривать в «более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации [Белого дома]». По его мнению, речь в деле идет не о реконструкции здания, которую он назвал «лишь предлогом». Угрозу возбуждения уголовных дел Пауэлл связал с тем, что ФРС устанавливает процентные ставки, «исходя из лучшей оценки того, что пойдет на пользу обществу, а не следуя предпочтениям президента».

Кандидатуру Пауэлла на пост главы Федеральной резервной системы США предложил сенату сам Трамп во время своего первого президентского срока в 2017 году. Победивший впоследствии на выборах Джо Байден продлил полномочия Пауэлла в 2021-м, однако Трамп, вернувшись на пост президента в 2025 году на второй срок, начал критиковать главу ФРС за нежелание снижать процентные ставки и призывал к его увольнению. Срок полномочий Пауэлла на посту главы ФРС истекает в мае 2026 года.

