Прокуратура попросила возобновить расследование дела Люка Бессона по обвинению в изнасиловании

Прокуратура Франции просит возобновить дело в отношении режиссера Люка Бессона по обвинению в изнасиловании, пишут Mediapart и Le Monde.

Поводом стали новые результаты анализа ДНК, которые могут подтвердить заявление актрисы Сэнд Ван Рой, утверждающей, что Бессон ее изнасиловал.

Прошение прокуратуры Апелляционный суд Парижа рассмотрит 2 июня.

Сэнд Ван Рой, снимавшаяся у Бессона в эпизодических ролях в фильмах «Такси 5» и «Валериан и город тысячи планет», обвинила режиссера в изнасиловании в 2018 году.

По словам актрисы, режиссер принудил ее к сексуальному контакту во время встречи в отеле «Бристоль» в Париже. Актриса утверждала, что выпила чашку чая во время встречи с режиссером, после чего потеряла сознание. До этого у актрисы в течение двух лет были сексуальные отношения с Бессоном. Актриса заявляла, что режиссер пользовался своим профессиональным положением.

В 2018 году после предварительного расследования, проведенного прокуратурой, уголовное дело возбуждать не стали. Однако после нового обращения Сэнд Ван Рой в правоохранительные органы дело все-таки завели, но в 2021 году закрыли из-за отсутствия существенных доказательств. В 2023 году апелляционная инстанция отклонила жалобу на прекращение дела.

Исследовательский проект Mediapart публиковал цикл интервью, в котором Бессона обвинили в сексуальных домогательствах еще восемь мужчин и женщин. Почти никаких подробностей обвинений Mediapart не раскрывал, ссылаясь на то, что срок давности преступлений, если они действительно были, еще не истек.

Бессон все обвинения в свой адрес категорически отрицает.