Режиссера Люка Бессона обвинили в изнасиловании. Заявление во французскую полицию подала 27-летняя актриса Сэнд Ван Рой.

Актриса рассказала, что встречалась с Бессоном 17 мая в парижском отеле «Бристоль» рядом с Елисейскими полями. По ее утверждению, во время встречи она потеряла сознание, выпив чашку чая.

Полиция начала расследование. Как сообщает Le Figaro со ссылкой на неназванные источники, на допросе Сэнд Ван Рой сообщила, что ранее в течение двух лет у нее были сексуальные отношения с Бессоном.

Адвокат Бессона заявил, что режиссер категорически отвергает выдвинутые против него обвинения.